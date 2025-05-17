Hale Soygazi hacklendi! Paylaşımlar ele verdi

Gece Kuşu Zehra, Oh Olsun, Ceza, Mahkum gibi filmlerde rol alan 74 yaşındaki Hale Soygazi, sosyal medya hesabının çalınmasıyla büyük bir şok yaşadı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hale Soygazi'nin sosyal medya hesabı hacklendi.

HALE SOYGAZİ'YE SOSYAL MEDYA ŞOKU

Dolandırıcılığa yönelik paylaşımlar yapılan hesaptan; "Arkadaşlar sizlere çok güzel bir yatırım öneriyorum, lütfen ihtiyacı olan arkadaşlar mesaj atsın. Çok sağlam ve çok güvenilir bir yatırım, tamamen devlet güvencesi altında yapılıyor. Arkadaşlar kazanmak isteyenlere yardımcı olurum" mesajları yayımlandı.

HALE SOYGAZİ KAÇ YAŞINDA, HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

21 Eylül 1950 İstanbul doğumlu Hale Soygazi, Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'na katıldı ve birinci oldu. İlk filmi olan Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi'nin ardından, Bir Garip Yolcu, Mahkum, İtham Ediyorum, Bir Kız Böyle Düştü, Ölüme Koşanlar adlı filmleri ardı ardına çevirdi. Ahmet Özhan'la 1976'da evlendi. Çiftin evliliği 1985 yılında boşanma ile sonuçlandı. 1978 yılında "Maden" filmindeki rolünden dolayı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmasının ardından sinemaya bir süre ara verdi. Soygazi, 2006 yılında Murat Belge ile evlendi.