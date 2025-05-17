Serenay Sarıkaya geri döndü! Son hali Akasya Durağı'ndaki oyuncuya beğenildi

Son zamanlarda kameralardan köşe bucak kaçan Serenay Sarıkaya, başrolünde oynadığı Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonu için ortalığa çıktı. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in son hali ise Akasya Durağı oyuncularına benzetildi.

Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından ortalıktan kayboldu. Geçtiğimiz günlerde defilede görüntülenen Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunu ekip arkadaşlarıyla birlikte izledi.

SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR, AKASYA DURAĞI OYUNCULARNA BENZETİLDİ

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş gibi yıldız isimleri bir araya getiren “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin merakla beklenen 2. sezonu, 15 Mayıs itibarıyla izleyiciyle buluştu.

Dizinin ikinci sezonunu ekip arkadaşlarıyla izleyen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir çiftinin son hali ise Akasya Durağı dizisi oyuncuları Seyit ve Zeyno'ya benzetildi.

EDİS, KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ

Yeni sezonda diziye katılan isimler de en az hikâyenin kendisi kadar konuşuluyor. Başarılı oyuncu Fatih Artman kadroya dahil olurken, müzik dünyasının sevilen ismi Edis’in de oyuncu olarak dizide yer alması izleyicilerde merak uyandırdı. Edis’in nasıl bir karaktere hayat vereceği ve hikâyeye nasıl entegre olacağı şimdiden tartışma konusu.