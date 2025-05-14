Serenay Sarıkaya defileyi izlemek için bakın nasıl plan yaptı!

Menajeri Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından kendini eve kapatan Serenay Sarıkaya, gazetecilerle karşılaşmamak için bakın nasıl önlem aldı. Modellerin kulisinde bekleyen Serenay Sarıkaya, imajıyla sosyal medyayı salladı.

Ocak ayında ifade verdikten sonra evine kapanan oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun zaman sonra Hakan Akkaya defilesinde eğlenirken görüntülendi. Gazetecilere yakalanmamak için yoğun çaba sarf eden Serenay Sarıkaya'nın yaptığı plan ortaya çıktı.

SERENAY SARIKAYA GAZETECİLERE YAKALANMAMAK İÇİN KÖŞE BUCAK KAÇTI

Ocak ayında ifade veren sonrasında evine kapanan oyuncu, İstanbul’daki bir otelde düzenlenen defileye gitti. Sarıkaya, gazetecilerle karşılaşmamak için önlemler aldı.

Tüm konuklar ana kapıdan içeriye giriş yaparken oyuncu Serenay Sarıkaya arka kapıyı kullandı. Konukların arasına karışmayan Sarıkaya, modellerin hazırlandığı kuliste bekledi. Oyuncu, tam defile başlarken içeri girerek, yerini aldı. Serenay Sarıkaya'nın tüm çabaları işe yaradı ve gazeteciler oyuncuyla röportaj yapmadı.