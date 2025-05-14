Hande Ataizi, Ruhsar dizisinde kendisinin yerine düşünülen sanatçıyı açıkladı

Bir döneme damga vuran Ruhsar dizisi ile ilgili yıllar sonra konuşan Hande Ataizi, itirafıyla şaşırttı. Hande Ataizi, karakterin ilk olarak kendisine değil ünlü sanatçıya teklif edildiğini açıkladı.

1998-2001 yılları arasında ekrana gelen Ruhsar adlı dizinin başrolünde Göksel Kortay, Cem Davran ile Hande Ataizi yer aldı. Yayınlandığı dönemde çok konuşulan Ruhsar ile ilgili yıllar sonra konuşan Hande Ataizi, rolün ilk olarak Sezen Aksu'ya teklif edildiğini açıkladı.

RUHSAR KARAKTERİ İLK OLARAK SEZEN AKSU'YA GİTMİŞ

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen adlı programına konuk oldu. Projelerinden bahseden Hande Ataizi, 108 bölüm boyunca oynadığı Ruhsar karakteriyle ilgili itirafta bulundu.

Ruhsar karakterinin kendisinden önce Sezen Aksu'nun düşünüldüğünü belirterek, "Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta 'Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur. Ama ne kadar onunla devam edebilirsiniz? Bırakmak isteyebilir sonra.' diyerek öyle bir manipüle etmişliğim var" dedi.