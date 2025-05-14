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 | Banu İriç

Cannes Film Festivali'nde ünlüler dekolte yasağına uydu: Sinema yeniden başrolde

Cannes Film Festivali’nde her yıl kırmızı halıda sergilenen sıra dışı ve aşırı dekolteli kıyafetlerin sinemanın önüne geçmesi üzerine festival yönetimi bu yıl net bir tavır aldı. Aşırı dekolteli kıyafetlere yasak getirilmesinin ardından ünlü isimler kurallara uygun, daha sade tercihlerle kırmızı halıya çıktı. İşte ünlü isimlerin bu yılki kostüm tercihleri...

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Cannes Film Festivali'nde ünlüler dekolte yasağına uydu: Sinema yeniden başrolde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 00:42

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl sadece filmlerle değil, yeni aldığı kurallarla da gündemde. Fransa’nın güneyinde resmi açılışı yapılan 78. Cannes Film Festivali, kırmızı halı geçişlerinde görmeye alışık olduğumuz iddialı kıyafetlere sınırlama getirdi.

Cannes Film Festivali'nde ünlüler dekolte yasağına uydu: Sinema yeniden başrolde

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında pek çok ünlü Cannes’a akın ederken, festival yönetimi dikkat çekici bir karar aldı. Kırmızı halı seremonilerinde tercih edilen aşırı dekolteli ve cüretkâr kıyafetlerin festivalin sinema odaklı yapısını gölgede bırakması nedeniyle yeni bir düzenlemeye gidildi.

Cannes Film Festivali'nde ünlüler dekolte yasağına uydu: Sinema yeniden başrolde

AŞIRI AÇIK VE PROVOKATİF KIYAFETLERE YASAK

Buna göre, artık sadece kırmızı halıda değil, festival kapsamındaki tüm etkinliklerde aşırı açık veya provokatif kıyafetler giymek yasak. Kurallara uymayan konukların kırmızı halıya çıkmasına izin verilmeyecek. Yeni protokoller kapsamında erkeklerin smokin ya da takım elbise giymesi, kadınların ise uzun etekli gece elbiseleri, zarif düz veya topuklu ayakkabılar ve kokteyl elbiseleri tercih etmesi bekleniyor.

Cannes Film Festivali'nde ünlüler dekolte yasağına uydu: Sinema yeniden başrolde

Festivalin bu kararı, yalnızca kıyafetlere değil, aynı zamanda etkinliğin genel algısına yönelik bir hassasiyeti de yansıtıyor. Sinemanın ön planda kalmasını isteyen festival yetkilileri, kırmızı halının şova dönüşmesini istemediklerini açıkça ifade etti.

Cannes Film Festivali'nde ünlüler dekolte yasağına uydu: Sinema yeniden başrolde

Yeni kuralların ilk yansımaları ise çok geçmeden kendini gösterdi. Açılış gecesinde kırmızı halıya çıkan birçok ünlü ismin, önceki yıllara kıyasla çok daha sade, kapalı ve klasik tercihlerle görünmesi dikkat çekti. Bu durum hem moda dünyasında hem de festival çevrelerinde geniş yankı buldu.

Cannes Film Festivali'nde ünlüler dekolte yasağına uydu: Sinema yeniden başrolde

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