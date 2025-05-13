Oyuncu Gerard Depardieu'ye cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Fransız aktör Gerard Depardieu, 2021 yılında "Les Volets Verts" (Yeşil Panjurlar) adlı filmin çekimleri sırasında iki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Mahkeme, Depardieu'yu 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırırken psikolojik tedavi görmesi gerektiğini bildirdi.

GERARD DEPARDIEU'YE HAPİS CEZASI

Oyuncu Gerard Depardie cinsel saldırı suçundan hapis cezası aldı. Ceza mahkemesi ayrıca Depardieu'nun 2 yıl süreyle kamu görevi yapma yasağı da getirirken ünlü oyunun ismi aynı zamanda cinsel suçluların yer aldığı ulusal veri tabanına kaydedilecek. Depardieu'nun ayrıca mağdurlara toplamda 28 bin eurodan fazla tazminat ödemesine hükmedildi. Son olarak Fanny Ardant'ın yönetmenliğini yaptığı filmde rol alan 76 yaşındaki Depardieu'nun avukatı, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

GERARD DEPARDIEU SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkeme süresince suçlamaları kabul etmeyen Depardieu, zaman zaman "kaba" ya da "edepsiz" davranışları olabileceğini kabul etti ancak eylemlerinin cinsel saldırı sayılmadığını savundu. Avukatı Jérémie Assous ise, mağdurları "histerik", "yalancı" ve "çıkarcı" olmakla suçlayarak sert bir savunma yürüttü. Bu yaklaşım, mağdurların avukatları tarafından "cinsiyetçiliği meşrulaştırma çabası" olarak eleştirildi.

Depardieu hakkında son yıllarda yaklaşık 20 kadın cinsel saldırı iddiasında bulundu. Ancak bu başvuruların büyük bölümü zaman aşımı nedeniyle kapatıldı. Öte yandan, Fransız oyuncu Charlotte Arnould'un 2018 yılında yaptığı tecavüz şikayetiyle ilgili yeni bir dava açılması da gündemde.