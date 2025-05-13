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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Gerard Depardieu'ye cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu, iki kadına yönelik cinsel saldırı suçlamasından suçlu bulunurken mahkeme Amelie adlı set tasarımcısı kadının tutarlı ifadeler verdiğine, Depardieu’nun ise ifadelerini zaman içinde değiştirdiğine hükmetti.

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Oyuncu Gerard Depardieu'ye cinsel saldırı suçundan hapis cezası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 15:47

Fransız aktör Gerard Depardieu, 2021 yılında "Les Volets Verts" (Yeşil Panjurlar) adlı filmin çekimleri sırasında iki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Mahkeme, Depardieu'yu 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırırken psikolojik tedavi görmesi gerektiğini bildirdi.

GERARD DEPARDIEU'YE HAPİS CEZASI

Oyuncu Gerard Depardie cinsel saldırı suçundan hapis cezası aldı. Ceza mahkemesi ayrıca Depardieu'nun 2 yıl süreyle kamu görevi yapma yasağı da getirirken ünlü oyunun ismi aynı zamanda cinsel suçluların yer aldığı ulusal veri tabanına kaydedilecek. Depardieu'nun ayrıca mağdurlara toplamda 28 bin eurodan fazla tazminat ödemesine hükmedildi. Son olarak Fanny Ardant'ın yönetmenliğini yaptığı filmde rol alan 76 yaşındaki Depardieu'nun avukatı, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Oyuncu Gerard Depardieu'ye cinsel saldırı suçundan hapis cezası

GERARD DEPARDIEU SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkeme süresince suçlamaları kabul etmeyen Depardieu, zaman zaman "kaba" ya da "edepsiz" davranışları olabileceğini kabul etti ancak eylemlerinin cinsel saldırı sayılmadığını savundu. Avukatı Jérémie Assous ise, mağdurları "histerik", "yalancı" ve "çıkarcı" olmakla suçlayarak sert bir savunma yürüttü. Bu yaklaşım, mağdurların avukatları tarafından "cinsiyetçiliği meşrulaştırma çabası" olarak eleştirildi.

Oyuncu Gerard Depardieu'ye cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Depardieu hakkında son yıllarda yaklaşık 20 kadın cinsel saldırı iddiasında bulundu. Ancak bu başvuruların büyük bölümü zaman aşımı nedeniyle kapatıldı. Öte yandan, Fransız oyuncu Charlotte Arnould'un 2018 yılında yaptığı tecavüz şikayetiyle ilgili yeni bir dava açılması da gündemde.

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Sıkça Sorulan Sorular

GERARD DEPARDIEU FİLMLERİ NELERDİR?
27 Aralık 1948 Gerard Depardie, 1980'lerde Depadieu, önde gelen Fransız aktörlerden biri oldu. François Truffaut'nun La Femme d'à coté filmindeki oyunculuğu ile bilinirliği arttı. İlk César Ödülü'nü Le Dernier Métro filmindeki rolüyle kazandı. Depardieu'nün en önemli işleri arasında arasında komedi oyuncusu Pierre Richard ile birlikte oynadığı, La Chèvre (1981), Les Compères (1983) ve Les Fugitifs (1986) filmlerinden oluşan komedi filmi serisi de bulunmaktadır.
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