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 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Nilüfer pandemide edindiği alışkanlığını bırakamıyor

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan şarkıcı Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Maske takan Nilüfer, pandemide edindiği alışkanlığını bırakamadığını belirtti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 15:17

İnkar Etme, Son Arzum, Kavak Yelleri, Karar Verdim ve Böyle Ayrılık Olmaz gibi şarkıların sahibi 69 yaşındaki Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Maskeyle görüntülenen Nilüfer sağlık problemi olmadığını söylerken, pandemide edindiği alışkanlıklarının devam ettiğini belirtti.

NİLÜFER NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Ünlü sanatçı Nilüfer, pandemi döneminde kalan alışkanlık olan maske ile Nişantaşı’nda yalnız gezerken görüntülendi.

Şarkıcı Nilüfer pandemide edindiği alışkanlığını bırakamıyor

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen ünlü sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşan sanatçı, tarzıyla dikkat çekti. Maskeyle olduğu görülen Nilüfer pandemi döneminden beri alışkanlık olduğunu ifade ederek soruları cevapsız bıraktı. Öte yandan ünlü sanatçı Nilüfer’in Kurban Bayramı’nda Bodrum’da sahne alacağı öğrenildi.

Şarkıcı Nilüfer pandemide edindiği alışkanlığını bırakamıyor
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Sıkça Sorulan Sorular

NİLÜFER NASIL EVLAT EDİNDİ?
65 yaşındaki Reha Muhtar ile usta sanatçı Nilüfer uzun süren birlikteliklerinden sonra büyük uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinmişti. 4 aylıkken ünlü çift tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı şuanda 24 yaşında.
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