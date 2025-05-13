Şarkıcı Nilüfer pandemide edindiği alışkanlığını bırakamıyor

İnkar Etme, Son Arzum, Kavak Yelleri, Karar Verdim ve Böyle Ayrılık Olmaz gibi şarkıların sahibi 69 yaşındaki Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Maskeyle görüntülenen Nilüfer sağlık problemi olmadığını söylerken, pandemide edindiği alışkanlıklarının devam ettiğini belirtti.

NİLÜFER NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Ünlü sanatçı Nilüfer, pandemi döneminde kalan alışkanlık olan maske ile Nişantaşı’nda yalnız gezerken görüntülendi.

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen ünlü sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşan sanatçı, tarzıyla dikkat çekti. Maskeyle olduğu görülen Nilüfer pandemi döneminden beri alışkanlık olduğunu ifade ederek soruları cevapsız bıraktı. Öte yandan ünlü sanatçı Nilüfer’in Kurban Bayramı’nda Bodrum’da sahne alacağı öğrenildi.