Şarkıcı Gökhan Güney hastaneye kaldırıldı

Candan Sevmeli, Melek Yüzlüm gibi birçok şarkının sahibi Gökhan Güney sevenlerini korkuttu. 80'li yıllara damga vuran Gökhan Güney hastaneye kaldırıldı.

80'li yıllara güçlü sesiyle damga vuran sanatçı Gökhan Güney gerçek adıyla Mehmet Yüceler, uzun bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Albüm çıkarmayan ancak konserlerine devam eden 71 yaşındaki şarkıcı Gökhan Güney'in son sağlık durumu sevenlerini korkuttu.

GÖKHAN GÜNEY HASTANEYE KALDIRILDI

Temiz Magazin'de yer alan habere göre 71 yaşındaki Yusuf Güney, hastaneye kaldırıldı. Tetkikleri süren usta sanatçı için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

1954 doğumlu Gökhan Güney, yedi kardeşin en küçüğüdür. 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu. Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı.