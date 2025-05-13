Oyuncu Samuel French hayatını kaybetti

Fear the Walking Dead ve Killers of the Flower Moon gibi filmlerde rol alan Samuel French, 45 yaşında hayatını kaybetti. ABD'li oyuncunun, uzun süredir kanserle mücadele ettiği öğrenildi.

ABD yapımı pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Samuel French, kanserle mücadelesini kaybetti. 'Killers of the Flower Moon'daki (Dolunay Katilleri) gizli FBI ajanı 'CJ Robinson' rolüyle tanınan Samuel French, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

FEAR THE WALKING DEAD OYUNCUSU HAYATINI KAYBETTİ

45 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Samuel French, 23 Nisan'da tedavi gördüğü hasta yatağından fotoğrafını yayımlamıştı. Uzun süredir kanserle mücadele eden Samuel French'in ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu.

Oyuncu Samuel French, Montgomery'nin yönettiği 'Monsters Within' adlı gerilim filminde rol almış ve bu filmdeki performansıyla 2025 Cowpokes Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Uzun Metraj) ödülünü kazanmıştı. French, filmde Cyrus karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.