Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka çiftinden sürpriz gelişme

Oyuncu çift Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan cephesinde yeni gelişme yaşandı. Yaklaşık 10 aydır beraber olan çiftin evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka çifti, eylül ayından itibaren beraber. Her röportajlarında aşklarını haykıran çiftten Hafsanur Sancaktutan, sevgilisinin doğum gününü"İyi ki doğdun gün ışığım" notuyla kutlamıştı. Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldığı iddia edildi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN İLE KUBİLAY AKA EVLENİYOR

İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk olan Kubilay Aka, “Hafsanur'un bir özelliğini değiştirecek olsan neyini değiştirmek isterdin?” sorusuna “soyadını” cevabını vermişti. Ayaklıgazete'nin haberine göre; Kubilay Aka sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a sürpriz bir şekilde organize ettiği günde diz çökerek evlilik teklifini yapıp yüzüğü taktı.

Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka’nın romantik bir şekilde yaptığı evlilik teklifi kabul etti ve yüzüğü taktı. Evlilik teklifini gizli tutmak isteyen çift, şimdilik çok yakınlarına evlilik kararlarını söyledi.