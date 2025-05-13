Fahriye Evcen yıllar sonra aynı yerde! Paylaşımları duygulandırdı

Oyuncu Fahriye Evcen yıllar sonra mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti. Tarih bölümü mezunu olan Fahriye Evcen, çekim için gittiği okulda peş peşe paylaşımlar yaptı.

Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Ölene Kadar ve Yalancı Bahar gibi dizilerde rol alan Fahriye Evcen, 2017 yılında Burak Özçivit ile evlendi. İki erkek evlat sahibi Fahriye Evcen bir süredir ekranlardan uzak ve sadece reklam çekimleri için kamera karşısına geçiyor.

FAHRİYE EVCEN MEZUN OLDUĞU OKULA GİTTİ

Almanya'da okuyan Fahriye Evcen, oyunculuğa başladıktan sonra temelli Türkiye'ye taşındı. Almanya'da sosyoloji okuyan Evcen, Türkiye'de ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümüne giriş yaptı. Fahriye Evcen, 2014'te Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştu.

Fahriye Evcen, 11 yıl sonra mezun olduğu üniversiteye çekim için gitti. Fahriye Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde çektirdiği fotoğraflarını; "Eski yuvamda bir set hatırası" notuyla yayımladı.