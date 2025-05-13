Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Fahriye Evcen yıllar sonra aynı yerde! Paylaşımları duygulandırdı

Oyuncu Fahriye Evcen yıllar sonra mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti. Tarih bölümü mezunu olan Fahriye Evcen, çekim için gittiği okulda peş peşe paylaşımlar yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fahriye Evcen yıllar sonra aynı yerde! Paylaşımları duygulandırdı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 12:03

Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Ölene Kadar ve Yalancı Bahar gibi dizilerde rol alan Fahriye Evcen, 2017 yılında Burak Özçivit ile evlendi. İki erkek evlat sahibi Fahriye Evcen bir süredir ekranlardan uzak ve sadece reklam çekimleri için kamera karşısına geçiyor.

FAHRİYE EVCEN MEZUN OLDUĞU OKULA GİTTİ

Almanya'da okuyan Fahriye Evcen, oyunculuğa başladıktan sonra temelli Türkiye'ye taşındı. Almanya'da sosyoloji okuyan Evcen, Türkiye'de ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümüne giriş yaptı. Fahriye Evcen, 2014'te Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştu.

Fahriye Evcen yıllar sonra aynı yerde! Paylaşımları duygulandırdı

Fahriye Evcen, 11 yıl sonra mezun olduğu üniversiteye çekim için gitti. Fahriye Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde çektirdiği fotoğraflarını; "Eski yuvamda bir set hatırası" notuyla yayımladı.

Fahriye Evcen yıllar sonra aynı yerde! Paylaşımları duygulandırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alişan'ın annesi Suzan Tektaş siber saldırıya uğradı: Bu pisliği yapan ortaya çıkacak

Sıkça Sorulan Sorular

FAHRİYE EVCEN NERELİ?
4 Haziran 1986 Almanya doğumlu Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü dizisindeki "Necla" rolüyle ün kazanmıştır. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.