Alişan'ın annesi Suzan Tektaş siber saldırıya uğradı: Bu pisliği yapan ortaya çıkacak

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı Alişan, annesi Suzan Tektaş'ın siber saldırıya uğradığını belirtti. Takipçilerini uyaran ve saldırganlara sitem eden Alişan, ''Bu pisliği kim yaptıysa o da ortaya çıkacak'' dedi.

Son yıllarda ünlü isimlerin başı artan siber saldırılarla dertte. Son olarak Alişan, annesi Suzan Tektaş'ın sosyal medya hesaplarına erişimin sağlanmadığını ve takipçilerinin dikkatli olmalarını gerektiği konusundan bilgi verdi.

ALİŞAN TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Alişan, annesinin Instagram hesabının kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildiğini duyurarak,, "Annemin Instagram hesabını hacklemişler, hesap şu anda bizde değil... En genç yarına hesabı alırız ama o zamana kadar sizlere herhangi bir mesaj gelirse, ya da hesaptan bir paylaşım yapılırsa lütfen itibar etmeyiniz... Bu arada sadece hesabı geri almayacağız, bu pisliği kim yaptıysa o da ortaya çıkacak!" dedi.

Son yıllarda özellikle Instagram, Facebook ve TikTok gibi popüler platformlar, kimlik avı (phishing), şifre kırma ve zararlı yazılım yoluyla hesap ele geçirme girişimlerinin merkezi haline geldi. Son olarak Burcu Biricik yaptığı paylaşımda siber zorbalığa uğradığını belirtmiş ve takipçilerini uyarmıştı.