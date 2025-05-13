Gülşen, Bodrum'daki fiyatlara ateş püskürdü

Şarkıları ve sahnedeki kostümleriyle çok konuşulan şarkıcı Gülşen, Bodrum'daki fahiş fiyatlar hakkında konuştu. Bodrum'daki fiyatlara sitem eden Gülşen, açtı ağzını yumdu gözünü.

Sahne kostümleri, ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, Şimdi de Bodrum'daki fahiş fiyatlar hakkında konuştu. Ünlü isim sözünü hiç sakınmadı. Türkiye'de tatil yapacağını belirten Gülşen, fiyat konusunda ise, "acıyorum" dedi.

GÜLŞEN, BODRUM'DAKİ FİYATLARA SİTEM ETTİ

Gülşen, gazetecilerin, "Yazın planlanmış bir tatiliniz var mı?" sorusuna "Arkadaşlar, tabii ki tatilimi Türkiye'de yapacağım. Dünyayı gezmek tabii ki çok güzel ama nereye gidersem gideyim bu ülke kadar keyif aldığım hiçbir yer yok. Tatilde zaten bana aşırı lüks olması iyi gelmiyor. Önemli olan tatil dediğin durumda rahat hissedebilmek. Günlerce aynı kıyafetle, bir şey düşünmeden, istediğim zaman denize girebildiğim bir tatil bana dünyanın en keyifli durumu gibi geliyor" dedi.

Yaz dönemlerinde Bodrum'daki fahiş fiyatlara ilişkin konuşan Gülşen; "Bu kadar pahalı harcamalara acıyorum. Tabii ki herkes emeğinin hakkını almalı ama artık ben zaten pahalı mı yoksa ucuz mu olayını anlamamaya başladım" ifadelerini kullandı.