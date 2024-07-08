Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'ya yüklendi! 'O arka tarafta dönen dolaplar'

08 Temmuz 2024 16:31 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 16:31

Annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı programına katılan Duygu Nebioğlu, aylar sonra program hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DUYGU NEBİOĞLU, MÜGE ANLI'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Duygu Nebioğlu, bir kullanıcının paylaştığı yazı üzerine açıklamalarda bulundu. Programa katıldığı için eleştiri aldığını söyleyen Nebioğlu, "Evet, adalet elbet yerini bulacak. Müge Anlı'ya ben bilerek çıktım. Kimin kalesine girdiğimi gayet iyi biliyordum. Anneme iftira atmalar sadece kendi sonlarını daha ağır ve acı dolu bitmesine sebep olacak " diye konuştu.

Paylaşımına devam eden Duygu Nebioğlu, "O kadının programına çıktığım için pişman değilim ama arka tarafta dönen dolaplar için o arka tarafın hepsi pişman ve pişmaniye olacaktır." dedi.