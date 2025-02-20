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 | Dilek Ulusan

Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak Metin Akpınar iddiası: Her şeyi biliyordu

Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyen Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın baştan beri kendisi ve kardeşinin varlığından haberdar olduğunu, onları annelerinden zorla ayırarak çocuk esirgeme kurumuna verdiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından duruma sitem eden Nebioğlu, "Elleriyle çocuklarını anneden ayırıp çocuk esirgeme kurumunun soğuk, karanlık duvarlarına attığını 14 Mayıs 2025 tarihinde kanıtlamış oluyorum." dedi.

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Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak Metin Akpınar iddiası: Her şeyi biliyordu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 11:48

Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'nun biyolojik babalarının Metin Akpınar'ın olduğunu ortaya çıkmasını ardından Duygu Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'a açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında, gazeteci Uğur Dündar'ı tanık sıfatıyla dinlemişti. Metin Akpınar kızları olduğunu bilmediğini belirtirken, Duygu Nebioğlu son paylaşımıyla çok konuşuldu.

DUYGU NEBİOĞLU METİN AKPINAR'IN HER ŞEYİ BAŞINDAN BERİ BİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Metin Akpınar, ikiz çocukları olduğunu sonradan öğrendiğini söylerken, Duygu Nebioğlu çok konuşulacak iddialarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duygu Nebioğlu, "Sizin o 'Erkeğin rızası var mıydı?' dediğiniz olayda, o erkeğin her şeyden haberi olduğunu ve kendi elleriyle çocuklarını anneden ayırıp çocuk esirgeme kurumunun soğuk, karanlık duvarlarına attığını 14 Mayıs 2025 tarihinde kanıtlamış oluyorum." dedi.

Duygu Nebioğlu, açıklamalarına şöyle devam etti; "Söyleyin o erkeklere, omuzlarını düşürüp 'Benim hiçbir şeyden haberim yoktu' diyen adamlar gibi topluma bir zahmet sevgi dersleri vermesin, otursun evinde kitabını okusun. Gerçekten çocuklarına sahip çıkan erkekler gibi davranmak nasıl olur, oturup araştırsın. Zaten yakında, çocuklarının annesine ve çocuklarına bunları yapan adamların başkalarına neler yaptığını öğreneceksiniz." dedi.

Uğur Dündar da verdiği ifadede; "Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu medyaya yansıyan son haberlerle öğrendim, öncesine dair herhangi bir bilgim yok. Metin Akpınar’ın böyle bir kızı olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değildim" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

DUYGU NEBİOĞLU METİN AKPINAR OLAYI NEDİR
Metin Akpınar'ın öz kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programında annesi Suphiye Oranıcı'yı arıyordu. Metin Akpınar kızlarını olduğunu bilmediğini belirtirken, Duygu Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'a 10 milyon liralık tazminat davası açtı.
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