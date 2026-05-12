Ünlü sunucu Ece Erken’den çarpıcı bir iddia geldi. Erken, Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel arasında uzun süredir konuşulan gerilimin perde arkasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kısa sürede sosyal medyada yayılan sözler, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

HABERİN ÖZETİ Ece Erken, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel arasındaki soğuk savaşı açıkladı! Bomba iddialar Ünlü sunucu Ece Erken, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel arasındaki gerilimin perde arkasını, yapımcı İnan Kırdemir'in Yves Saint Laurent defilesine Serenay Sarıkaya'yı götürmesiyle ilgili bir iddia üzerinden anlattı. Ece Erken, İnan Kırdemir'in Hande Erçel yerine Serenay Sarıkaya'yı Yves Saint Laurent defilesine götürdüğünü iddia etti. Bu olayın ardından Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in ve ardından Hande Erçel'in İnan Kırdemir ile menajerlik şirketini sosyal medyadan takipten çıktığı öne sürüldü. Sosyal medyada bu iddialar sonrası kullanıcılar ikiye bölündü. Ne Serenay Sarıkaya ne de Hande Erçel cephesinden veya İnan Kırdemir'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

ECE ERKEN, SERENAY SARIKAYA VE HANDE ERÇEL ARASINDAKİ SOĞUK SAVAŞI ANLATTI

Ece Erken’in iddiasına göre, yapımcı ve organizatör kimliğiyle bilinen İnan Kırdemir, bir dönem birlikte çalıştığı Hande Erçel yerine dünyaca ünlü moda markası Yves Saint Laurent’in defilesine Serenay Sarıkaya’yı götürdü. Bu gelişmenin ardından taraflar arasında iplerin gerildiği öne sürüldü.

Erken, yaptığı açıklamada önce Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in, ardından da Hande Erçel’in İnan Kırdemir’i ve bağlı olduğu menajerlik şirketini sosyal medya hesaplarından takipten çıktığını söyledi. Bu hamle, kulislerde “sessiz kriz” yorumlarına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim, moda ve davet dünyasında bu tarz tercihler nedeniyle rekabet yaşanmasının normal olduğunu savunurken, diğer kesim ise ünlü isimler arasında profesyonel bir kırgınlık oluşmuş olabileceğini öne sürdü.

Özellikle Serenay Sarıkaya’nın son dönemde uluslararası moda etkinliklerinde sık sık yer alması ve dünyaca ünlü markalarla anılması dikkat çekiyor. Hande Erçel ise hem oyunculuk projeleri hem de global markalarla yaptığı iş birlikleriyle gündemde kalmaya devam ediyor.

TARAFLARDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Gündemi sarsan bu iddialar sonrası ne Serenay Sarıkaya cephesinden ne de Hande Erçel tarafından resmi bir açıklama geldi. İnan Kırdemir’in de konuya ilişkin sessizliğini koruduğu görüldü.