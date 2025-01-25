Ece Seçkin ilk kez takıntılarından bahsetti! Eşi Çağrı ile tanışma hikayesi de anlattı

25 Ocak 2025 15:37 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:37

Şarkıcı Ece Seçkin, Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Ece Seçkin, temizlik hastalığı sebebiyle terapiste gittiğini ve pilot eşi çağrı ile nasıl tanıştığını anlattı.

Geçtiğimiz aylarda bebeğini kaybeden Ece Seçkin​, uzun bir aranın ardından Armağan Çağlayan​'ın programına katılarak hakkındaki sorulara cevap verdi. Haftanın 5 günü ata bindiğini belirten Ece Seçkin, temizlik hastası olduğunu ve bu sebeple yardım almak zorunda kaldığından da bahsetti.

ECE SEÇKİN İLK KEZ TAKINTISINI ANLATTI

Armağan Çağlayan’ın hayattaki takıntılarını sorması üzerine temizlik takıntısı olduğundan bahseden Ece Seçkin, ““En büyük obsesyonum temizlik ve hijyenle alakalı şeyler. Gördüğüm her şey temiz olsun istiyorum. Mesela otellerde bu çok büyük sorun yaşatıyor. Hem işimden dolayı hem de eşim seyahat etmeyi çok sevdiğinden çok fazla otel konaklaması yapıyoruz. Gece saat 2’de odaya süpürge rica etmişliğim var. Yeterince temiz olduğundan emin değilsem odayı kendim temizlemek istiyorum. Çünkü temiz olmazsa o odada uyuyamam. Bununla alakalı terapi de alıyorum. Fakat Başak burcuyum. Burcumun en büyük özelliği temiz ve titiz olması. ‘Dünyanın en güzel kokusu nedir?’ diye sorsalar çamaşır suyu olduğunu söylerim. O koku beni o kadar mutlu ediyor ki. Amerika’ya bile yorgan ve nevresim taşımışlığım var.” dedi.

Ece Seçkin 2021 yılında evlendiği pilot eşi Çağrı Terlemez ile uçakta tanıştığını belirterek, “Bir gün uçakta o da yolcuydu, ben de. Memleketi Sinop’ta konserim vardı. O da seneler sonra ailesi ve arkadaşlarını ziyarete gidiyordu. Uçakta karşılaştık. Değişik ve acayip bir hikâyedir. Bizim uzun süren flört ve nişan dönemimiz oldu. 10’uncu senemize gireceğiz. Tanıştığımız yıllardaki fotoğraflarımıza baktığımızda küçük bir çocukmuşum. Evliliğimi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorum.” Seçkin, eşiyle bebek istediklerini de söyledi.