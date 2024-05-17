Ecem Erkek Güldür Güldür Show’a geri dönüyor!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 17:28 - Güncelleme : 17 May 2024 17:28
Yıllardır ekranda yer alan Güldür Gürdür Show’dan ayrılan Ecem Erkek, sonbaharda 12. Sezonuyla ekranda olacak yapıma geri döndü.
Komedi programı Güldür Güldür Show'un yeni sezon hazırlıkları başladı. 11 sezondur ekranda olan programın yeni sezonuna 2 sezon önce ayrılan Ecem Erkek de dahil oldu.
ECEM ERKEK GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kısa süre sonra sezon finali yapacak Güldür Güldür Show'un yeni sezonuna Ecem Erkek de dahil olacak. 11 sezondur yayınlanan komedi programından 2 sezon önce ayrılan Ecem Erkek, Naime karakteriyle geri dönecek. Oyuncu aynı zamanda yeni sezonda bir reklam anlaşması ve “Gelin Takımı” filmi ile anlaşma sağladı.
Kaynak: TGRT Haber