Ecem Erkek Güldür Güldür Show’a geri dönüyor!

17 May 2024 17:28 - Güncelleme : 17 May 2024 17:28

Komedi programı Güldür Güldür Show'un yeni sezon hazırlıkları başladı. 11 sezondur ekranda olan programın yeni sezonuna 2 sezon önce ayrılan Ecem Erkek de dahil oldu.

ECEM ERKEK GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kısa süre sonra sezon finali yapacak Güldür Güldür Show'un yeni sezonuna Ecem Erkek de dahil olacak. 11 sezondur yayınlanan komedi programından 2 sezon önce ayrılan Ecem Erkek, Naime karakteriyle geri dönecek. Oyuncu aynı zamanda yeni sezonda bir reklam anlaşması ve “Gelin Takımı” filmi ile anlaşma sağladı.