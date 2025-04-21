Eda Erol, Ezgi Şenler ve Sıla Korkmaz evlilik yolunda ilk adımı attı! Ünlü isimlerden nişan yağmuru

hafta sonu ünlüler dünyasında peş peşe nişan haberleri geldi. Kimi aile arasında sade bir nişan organizasyonu tercih ederken, bazıları ise düğün gibi nişan yaptı. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, oyuncular Ezgi Şenler ile Sıla Korkmaz nişan törenlerinden kareleri takipçileriyle paylaştı.
Birbirinden ünlü isimler evlilik yolunda ilk adımı attı. Hafta sonu Eda Erol, Ezgi Şenler ve Sıla Korkmaz'dan nişan kareleri geldi. Üç ünlü isim, attıkları nişan kareleriyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, geçtiğimiz gün evlilik teklifi aldığını duyurmuştu. Eda Erol ile pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.
SILA KORKMAZ'DAN PEŞ PEŞE NİŞAN KARELERİ GELDİ
Genç oyuncu Sıla Korkmaz da sevgilisi Ömer Can ile havuz başında gerçekleşen bir organizasyonla evlilik yolunda ilk adımı attı.
EZGİ ŞENLER, EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI
Bodrum Masalı, Canevim, Çatı Katı Aşk gibi dizilerde rol alan Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen'le nişan yüzüğü takarak mutluluk pozlarını da takipçileriyle paylaştı.