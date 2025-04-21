Eda Erol, Ezgi Şenler ve Sıla Korkmaz evlilik yolunda ilk adımı attı! Ünlü isimlerden nişan yağmuru

hafta sonu ünlüler dünyasında peş peşe nişan haberleri geldi. Kimi aile arasında sade bir nişan organizasyonu tercih ederken, bazıları ise düğün gibi nişan yaptı. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, oyuncular Ezgi Şenler ile Sıla Korkmaz nişan törenlerinden kareleri takipçileriyle paylaştı.