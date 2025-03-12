Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler düğün hazırlıklarına başladı!

Güneşi Beklerken, Canevim, Çatı Katı Aşk ve Teşkilat gibi dizilerde rol alan Ezgi Şenler, geçtiğimiz yıl aralık ayında çocukluk aşkı Ömer Gürgen'in evlilik teklifine "Evet" cevabını vermişti. Şenler düğün hazırlıklarına başladı.

EZGİ ŞENLER BUGÜN NİŞANLANIYOR

Çift, şu sıralar nişan hazırlığı için kolları sıvadı. Ankara'ya giden Ezgi Şenler; "Bugün iş çok. Nişan hazırlıkları başladı" ifadelerini not düştüğü fotoğrafını yayımladı. Hazırlıkların yoğun olarak devam ettiğini belirten Ezgi Şenler'in yazın sonunda Ankara'da evleneceği öğrenildi.

EZGİ ŞENLER KAÇ YAŞINDA

28 Ocak 1993, Ankara doğumlu Ezgi Şenler, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 2016-2017 yılları arasında yayınlanan Bodrum Masalı isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Daha sonra Nefes Nefese, Çatı Katı Aşk, Teşkilat ve Üvey Anne gibi yapımlarda rol aldı.