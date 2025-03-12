Melek Mosso alerji sandı, gerçek başka çıktı! Bali'ye gidenler bu soruna dikkat etsin

Eşi ile birlikte Bali'ye tatile giden Melek Mosso, vücudunda çıkan kabarcıklar sebebiyle hastanelik oldu. Alerji sebebiyle hastanelik olduğunu düşünen Melek Mosso, gerçeği yayınladığı video ile anlattı.

Vazgeç Gönlüm, Vursalar Ölmem ve Keklik Gibi şarkıların sahibi Melek Mosso sosyal medya hesabından hastanelik olduğunu duyurdu. Vücudu kabaran şarkıcı soluğu hastanede aldı. Bir sürü ilaç alan şarkıcı "Nefes alamıyorum" dedi.

BALİ'YE GİDENLER DİKKAT! MELEK MOSSO UYARDI

Dün sosyal medya hesabından vücudunun kabardığını ve nefes alamadığını belirten Melek Mosso, "Burada Bali Belly hastalığına yakalandım. Sudan ve buzdan bulaşıyormuş. İki gündür vücudumda su kalmadı. Artık inanılmaz durumdayım. Karnım ve midem 5 aylık hamile gibi ödemli. Neyse onu da atlattım. İyileşeceğim ve Türkiye'ye döneceğim" diyerek son sağlık durumundan bahsetti.

MELEK MOSSO ALERJİDEN ZANNETTİ

Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum. Bu vücutta olanı, nefesimle ilgili olan kısmı da beter. Halıfleks vs olan odada uyunca nefes alamıyorum. Ben bir iki krem ve hapla çözmeye çalışıyorum. Peki benim gibi alerjik olanlar neler yapıyor? Daha iyi çözümleri olan lütfen paylaşsın" ifadelerini kullandı.