Edip Akbayram ameliyat edildi! Kızı Türkü Akbayram babasının son sağlık durumunu paylaştı

10 Ocak 2025 17:10 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 17:10

Geçirdiği zatürre sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Edip Akbayram bugün ameliyata alındı. Ailesi sevenlerinden dua isterken, Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.

'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bugün öğlen saatlerinde ise ünlü şarkıcı ameliyata alındı.

EDİP AKBAYRAM AMELİYATA ALINDI

Zatürre sonrası evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Edip Akbayram bugün öğle saatlerinde ameliyata alındı. Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.

EŞİ VE KIZINDAN EDİP AKBAYRAM'IN SON DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, "Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz." dedi.