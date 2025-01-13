Edip Akbayram ikinci kez ameliyat oldu! Kızı Türkü Akbayram babasının son sağlık durumunu paylaştı

13 Ocak 2025 14:30 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:34

Yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü şarkıcı Edip Akbayram, bugün ikinci kez ameliyat masasına yattı. Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasının son sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek, "Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık" dedi.

Geçirdiği zatürre​ sonrası evinde fenalaşan Edip Akbayram, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altında olan Edip Akbayram, bugün ikinci kez ameliyat​ oldu. Babasının ameliyatının ardından açıklama yapan Türkü Akbayram, entübe sürecinin devam edeceğini açıkladı

EDİP AKBAYRAM İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU

Edip Akbayram önceki gün 1 saat süren ameliyatının ardından bugün ikinci kez ameliyat masasına yattı. Babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kızı Türkü Akbayram, "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat" dedi.

Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram'ın hastanedeki bekleyişi devam ederken, babasının son sağlık durumu hakkında konuşan Türkü Akbayram, "Tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları doktorları hemşireleri hepsine ailece minnettarız. Yoğun bakım süreci devam edecek, önümüzde bir iki günlük daha bekleme süresi olacak sonra daha net ve umarım daha iyi ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz biz de ailece. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.