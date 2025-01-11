Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'den Edip Akbayram'a ziyaret

11 Ocak 2025 15:53 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 15:53

Zatürre sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan Edip Akbayram için sevenleri hastaneye akın etti. Eski Bakan ve Milletvekili Mehmet Sevigen, tedavi altında olan Edip Akbayram'ın bulunduğu hastaneyi ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yoğun bakımda tedavi​ altında olan Edip Akbayram, dün öğle saatlerinde ameliyata alındı. Tedavisine devam edilen Edip Akbayram için sevenleri ve ailesi hastanede nöbet tutuyor. Hastaneye Ferhat Göçer'in yanı sıra, Eski Bakan ve Milletvekili Mehmet Sevigen, tedavi altında olan Edip Akbayram'ın bulunduğu hastaneyi ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

TÜRKÜ AKBAYRAM BABASI EDİP AKBAYRAM'IN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sevigen, "Herkese dokunan, herkese iyilik eden, bizim gençlik yıllarımızın başkaldırı öğretmenimiz gibiydi. Türküleri ile biz baş kaldırdık, kendimizi bulduk, özgürlüğü bulduk. Edip ağabeyin Türkiye'de dokunmadığı insan yoktur. Yetiştirdiği sanatçıları bir tarafa bırakalım, insan olarak dokunmadığı insan yoktur. Ümit ediyorum bu hastalığı da atlatacak. Çok güçlü, çok dirençli bir insan. Dua ediyoruz, başka yapacak bir şey yok. Türkiye'den yıldızlar yavaş yavaş kayıyor, ümit ederim bu yıldız da kaymaz ve Allah onu sevdiklerine bağışlar, ailesine bağışlar" ifadelerini kullandı.

Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından ''Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz.'' mesajını paylaştı.