Niran Ünsal sahneye geç çıktığı iddiası hakkında konuştu!

11 Ocak 2025 13:29 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 13:30

Sarkıcı Niran Üsal'ın yılbaşı gecesi sahne aldığı mekanda sahneye geç ve alkollü çıktığı iddia edildi. İşletme sahibi müşterilerin ücretlerini iade ettiğini belirtirken, Niran Ünsal'a 10 milyon TL'lik dava açacaklarını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yağan Niran Ünsal, "Sahne tarihinden önce sanatçının ücreti ödenmesi gerekirken otel yönetimi bunu gerçekleştirmemiştir" dedi.

Beyaz Sevda, Zorlu Sevdam, Gönül Hancım gibi şarkıların sahibi Niran Ünsal'ın yılbaşı gecesi sahnesine geç ve alkollü​ çıktığı öne sürüldü. İşletme sahibi itibarını zedelediği gerekçesiyle 10 milyon liralık tazminat davası açacağını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Niran Ünsal, konser öncesi alması gereken ücretini almadığını ileri sürdü. NİRAN ÜNSAL, SAHNEYE GEÇ ÇIKTIĞI İDDİASI HAKKINDA KONUŞTU Yılbaşı gecesi sahneye geç çıktığı iddiası hakkında konuşan Niran Ünsal, “Sahne tarihinden önce sanatçının ücreti ödenmesi gerekirken otel yönetimi bunu gerçekleştirmemiştir. Sanatçı, sevenlerinin mağdur olmaması adına daha sonra hukuki yollarla ücretini talep hakkını saklı tutarak konser öncesi alması gereken ücreti almamış olmasına rağmen sahneye çıkmıştır. Yaşanan olumsuzluklardan sanatçının sorumlu gösterilmesi sebebiyle hukuki süreç başlatılacaktır” açıklaması yapıldı. SEYİRCİSİNİN ÇİLEDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ Mekana eğlenmeye giden Niran Ünsal, müşterileri çileden çıkardı. Niran Ünsal müşteriler tarafından protesto edilirken, mekanın sahibi, müşterilere ücretlerini geri ödemek zorunda kaldı. Mekan sahibi, Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası açacaklarını duyurdu. İlgili Haberler Ozan Akbaba Aslı Enver'in iyiliğini yıllar sonra anlattı! Kavak Yelleri sahnesi tekrar gündem oldu Ferdi Tayfur'un cenazesinde gerginlik! Polisler Mustafa Üstündağ'ı tanımadı, yaka paça dışarı atmak istedi