Edip Akbayram yoğun bakımdan çıktı! İşte ilk sözleri

27 Ocak 2025 16:24 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:25

İç kanama geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan sanatçı Edip Akbayram, 20 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Edip Akbayram uyandırıldı. Bakın usta sanatçının ilk sözleri ne oldu.

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Zatürre​ tedavisinin ardından evinde rahatsızlanan Edip Akbayram apar topar hastaneye kaldırıldı. 2 kez ameliyat​ geçiren Edip Akbayram 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra uyandırıldı. Ailesi hastanede bulunurken, usta sanatçının ağzından dökülen ilk kelime de belli oldu.

EDİP AKBAYRAM YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Son ameliyatı 1 saat süren Edip Akbayram, operasyonun ardından tekrar yoğun bakım​ servisinde tedavi altına alınmıştı. 20 gündür yoğun bakımda olan Edip Akbayram uyandırıldı. Edip Akbayram'ın uyandırıldığında ilk kelimesi "Atatürk" oldu. Sanatçı daha sonra ise torunu Lavin'i sorup Gaziantep'e gidip gitmediğini öğrenmek istedi.

SEVENLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Edip Akbayram'ın hastaneye kaldırılmasının ardından ailesinin yanı sıra sevenleri de hastaneye akın etti. Hastaneye Ferhat Göçer, Nükhet Duru, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve Mahsun Kırmızıgül de hastaneye akın eden isimlerden oldu.