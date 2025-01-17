Edip Akbayram'ın hayatını kaybettiği haberine kızı Türkü Akbayram'dan sitem! Babasının son sağlık durumunu paylaştı

17 Ocak 2025 09:51 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:51

İç kanama geçiren şarkıcı Edip Akbayram'ın vefat ettiği haberlerine kızı Türkü Akbayram'dan yalanlama geldi. Babası Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu paylaşan Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz" dedi.

Bir süre önce zatürre​ tedavisini tamamlayıp evine geçen Edip Akbayram, evinde düştükten sonra iç kanama geçirdiği öğrenildi. 75 yaşındaki Edip Akbayram, iki kez ameliyata alınmış ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulmaya devam edildi. Kızı Türkü Akbayram ise babası Edip Akbayram'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

EDİP AKBAYRAM'IN SON SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ BİLGİ

Edip Akbayram ikinci ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Sosyal medyada Edip Akbayram'ın hayatını kaybettiğine dair iddiaların ortaya atılmasının ardından ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan iddialar hakkında yeni açıklama geldi.

Türkü Akbayram babası Edip Akbayram'ın son sağlık durumundan bahsederek, “Babamız Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup, en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.