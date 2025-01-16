Hazal Kaya Şakir Paşa Ailesi'ne katılıyor! Sosyal medya ayaklandı, tepkiler çığ gibi büyüdü

16 Ocak 2025 09:37 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:42

Dizi sektöründe yaşanan tekelleşme iddiaları sonrası sonrası Ayşe Barım'a destek veren ve paylaşım yapan Hazal Kaya, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Son olarak Hazal Kaya'nın başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın rol aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisinde Aliye Berger rolünü oynayacak haberi ise sosyal medyada gündem oldu.

Dizi sektöründe tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda Serenay Sarıkaya​ ifade vermişti. Ayşe Barım'a ait menajerlik şirketinde çalışan Hazal Kaya​'nın konuyla ilgili yaptığı paylaşım ise sosyal medyada eleştiri​ almıştı. Hazal Kaya'nın Şakir Paşa Ailesi dizisinin kadrosuna dahil olmasının ardından sosyal medya da ikiye bölündü.

HAZAL KAYA ŞAKİR PAŞA AİLESİ'NDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken, yeni oyuncu kadrosu da belli olmaya başladı. Hazal Kaya, çocukluğunu Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif aldığı ortaya çıktı. Rolü kabul eden Hazal Kaya Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarımızdan Aliye Berger’i oynayacak.

Hazal Kaya'nın Aliye Berger’i oynaması sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyada "En azından dizinin Aliye'nin büyüklüğüne kadar devam edecek olduğunu bilmek de iyi", " HazalKaya bu rol için iyi bir cast değil", "Hazal Kaya yerine Yasemin Kaya Allen daha doğru bir tercih olurdu" gibi eleştiriler yer alırken, "Hazal Kaya bu rolün hakkından gelir", "Hazal Kaya dönem dizilerine yakışıyor" gibi yorumlar da yer aldı.

Hazal Kaya, "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz "öyle duyduk, zaten biliyorduk" gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz." sözleriyle ateş püskürmüştü.