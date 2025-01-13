Edip Akbayram'ın son sağlık durumunda yeni gelişme: İkinci kez ameliyat olacak

13 Ocak 2025 09:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:41

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram geçirdiği zatürre sonucu evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altında olan Edip Akbayram, bugün ikinci kez ameliyat olacak.

Şarkıcı Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Ameliyat olan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Edip Akbayram2ın son sağlık durumunda yeni gelişmeyi sevenlerini korkuttu.

EDİP AKBAYRAM'IN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta ameliyat olan şarkıcı Edip Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ailesi ve sevenleri hastaneye akın ederken, Edip Akbayram'ın son sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı.

Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edip Akbayram, bugün bir operasyon daha geçirecek. Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasının son sağlık durumuyla ilgili, Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, "Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz." dedi.