Gupse Özay için Melikşah Altuntaş'tan olay iddia: 'Cebinizden tırtıklar gider!'

12 Ocak 2025 23:27 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 23:34

Sosyal medya yorumlarıyla ünlenen Melikşah Altuntaş, YouTube kanalında Gupse Özay hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Özay’a yönelik ağır ithamlarda bulunan Altuntaş, ünlü ismin programa gelmek için para tırtıkladığını iddia etti.

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın 2 milyon dolarlık evi! Görenler hayrete düştü

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın 2 milyon dolarlık evi! Görenler hayrete düştü

Sinema ve edebiyat yorumlarıyla tanınan Melikşah Altuntaş, YouTube​ kanalında yayınladığı bir videoda ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Çarpıcı ifadeler kullanan Altuntaş, ünlü oyuncuya yönelik ağır ithamlarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Altuntaş, Gupse Özay için hakaret​ içerikli ifadeler de kullandı.

"FİLMİ OLMADAN ORTADA YOK"

Bir izleyicisinin Gupse Özay’la ilgili yorumunu okuyan Altuntaş, “Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz? Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar, bütün kanalları gezer, sonra gider. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil!” dedi

"150-200 TL TIRTIKLARSA PROGRAMA GELİR"

Altuntaş, ünlü oyuncunun film tanıtımı için medyada sıkça yer aldığını ve sonrasında sessizliğe büründüğünü iddia ederek, “Filmi varsa senin cebinden bir 150-200 tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim, yazmayın bana bu bayanı” diyerek Özay’a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Altuntaş’ın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar bu açıklamaları desteklerken bazıları ise sert bir dille eleştirdi. Özay’ın hayranları, ünlü oyuncuya yapılan bu ağır ithamları haksız buldu ve Altuntaş’a tepki gösterdi.