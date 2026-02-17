Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Edis hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.02.2026
15:33
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
16:23

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 35 yaşındaki Edis'in dün Brezilya’ya gittiği öğrenildi.

Edis hakkında yakalama kararı

HABERİN ÖZETİ

Edis hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yürütüyor.
Soruşturma ünlülere yönelik.
Edis Görgülü soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik derinleşiyor. Soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edis hakkında yakalama kararı

MURAT DALKILIÇ, İSMAİL HACIOĞLU, KAAN TANGÖZE GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 19'u yakalandı.

Edis hakkında yakalama kararı


Operasyon kapsamında gözaltına alınanların arasında şarkıcı , Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu'nun da bulunduğu öğrenildi.

EDİS GÖRGÜLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

28 Kasım 1990 doğumlu Edis, Türk pop şarkıcısı, şarkı sözü yazarıdır. Dinle Sevgili (2011-2012) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

Edis hakkında yakalama kararı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze gözaltında
ETİKETLER
#edis
#murat dalkılıç
#Uyuşturucu Soruşturması
#Kaan Tangöze
#Yakalanma Kararı
#Magazin
