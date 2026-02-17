Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 35 yaşındaki Edis'in dün Brezilya’ya gittiği öğrenildi.

EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MURAT DALKILIÇ, İSMAİL HACIOĞLU, KAAN TANGÖZE GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 19'u yakalandı.



Operasyon kapsamında gözaltına alınanların arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu'nun da bulunduğu öğrenildi.

EDİS GÖRGÜLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

28 Kasım 1990 doğumlu Edis, Türk pop şarkıcısı, şarkı sözü yazarıdır. Dinle Sevgili (2011-2012) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.