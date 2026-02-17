Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze gözaltında

Kategoriler
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir dalga başladı.
Operasyon kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin listesi şöyle:
Murat Dalkılıç, Kenan Doğulu, Kaan Tangöze (Duman Grubu Solisti), İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Hakan Tunçelli (İş adamı-Terzi isimli mekan işletmecisi), Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız , Murat ÖZTÜRK (Bonivex isimli işletme sahibi), Murathan KURT (Züber isimli firma ortağı), Nailcan KURT (Züber isimli firma ortağı), Alihan TAŞKIN, Tolga SEZGİN, Ramazan BAYAR, Aygün AYDIN, Buse Görkem NARCI, Furkan Koçan.
