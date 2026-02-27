Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
 Funda Aydın

Edis ifade sonrası ailesiyle poz verdi! “Her şey yolunda”

Ünlülere yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Edis, uzun saatler boyunca ifade verdi. Ünlü şarkıcı, gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Edis, ifade sonrası sosyal medyasından ailesiyle birlikte olduğu fotoğrafını sevenleriyle paylaştı.

Edis ifade sonrası ailesiyle poz verdi! "Her şey yolunda"
Fatimatüzzehra Maslak
27.02.2026
27.02.2026
Edis Görgülü, ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından uzun saatler ifade verdi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte şartıyla serbest bırakılan şarkıcı, ifade sonrası ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı hesabından paylaştı. “Her şey yolunda” mesajını veren Edis’in paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Sevenleri, ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajları gönderdi.

EDİS SERBEST BIRAKILDI

Edis Görgülü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı, yurt dışı dönüşü sırasında güvenlik ekipleri tarafından durdurularak işlemler için yetkililere teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine götürülen Edis, emniyetteki prosedürlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Edis ifade sonrası ailesiyle poz verdi! “Her şey yolunda”

Şarkıcı Edis’ten kan ve saç örnekleri alındığı öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan incelemelerin ardından Edis, savcılıkta ifade verdi. İfade sürecinde soruşturma kapsamında yöneltilen sorulara yanıt veren sanatçı, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edis ifade sonrası ailesiyle poz verdi! “Her şey yolunda”

Olayın ardından sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, avukatları tarafından sürecin hukuki zeminde takip edildiği açıklandı. Soruşturmanın detayları hakkında resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada Edis’e destek mesajları paylaşıldı.

Edis ifade sonrası ailesiyle poz verdi! “Her şey yolunda”

EDİS’TEN “ HER ŞEY YOLUNDA” MESAJI

Hakkında çıkan iddialarıyla gündeme gelen Edis Görgülü, sürecin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından ailesinin yanına giden ünlü şarkıcı, sevdikleriyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına “Her şey yolunda, çok teşekkürler” notunu ekleyen Edis, sevenlerine de mesaj verdi.

Edis ifade sonrası ailesiyle poz verdi! “Her şey yolunda”

Sanatçının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranları destek ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medyada çok sayıda yorum alan Edis’in iyi olduğu gören, takipçileri çok sevindi.

