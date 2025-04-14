Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ediz Hun son sağlık durumundan bahsetti! Kanser tedavisi görüyordu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 8 ay önce ameliyat olan Ediz Hun, sağlığına kavuştu ve kanser yendiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ediz Hun son sağlık durumundan bahsetti! Kanser tedavisi görüyordu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 12:08

Tatlı Meleğim, Güllü, Karateci Kız, Güllü Geliyor Güllü ve Sen Bir Meleksin gibi filmlerde rol alan 84 yaşındaki Ediz Hun, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Ediz Hun'un yaklaşık 8 ay önce ameliyat olduğu ortaya çıktı. İlk kez kanser tedavisi hakkında konuşan Ediz Hun, sevenlerini mutlu etti.

EDİZ HUN SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Kolonoskopi yaptırdığını ve bağırsaklarında kanser hücresi tespit edildiğini açıklayan Ediz Hun, son sağlık durumunu paylaştı. Konferansta konuşan usta oyuncu “21 hücrede beş tane kanser hücresi çıktı. Çok şükür hepsi gitti.” dedi.

Ediz Hun son sağlık durumundan bahsetti! Kanser tedavisi görüyordu

Kemoterapi tedavisiyle sağlığına kavuşan Yeşilçam usta oyuncusu Ediz Hun, "Kendime fazla güvenmekten oldu. Ameliyat oldum şimdi iyiyim. Bir problem yok. Tabii Allah bilir. Beni kimseye muhtaç etmesin. Adam gibi yaşayalım gidelim." ifadelerini kullandı.

Ediz Hun son sağlık durumundan bahsetti! Kanser tedavisi görüyordu

Ediz Hun, sağlıklı yaşam tavsiyeleri de verdi. B vitamini aldığını ve balık yağı tükettiğini belirten oyuncu, sporu ihmal etmediğini söyleyerek, "Evde kürek var, iyiyim yani. Kilo almamaya çalışıyorum. Dikkat edeceksiniz, kalbi yormayacaksınız. Her kilo, kalbi yoruyor çünkü." dedi.

Ediz Hun son sağlık durumundan bahsetti! Kanser tedavisi görüyordu

Sıkça Sorulan Sorular

EDİZ HUN KİMDİR?
Kasım 1940 doğumlu Ediz Hun, Halasının eşi Vecdi Arduman, yönetmen ve yapımcı Refik Kemal Arduman'ın amcasının oğludur. 1963 yılında Ses dergisinin yarışmasında derece yaptı. . Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri okuyup ikincilikle mezun oldu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in muhteşem evi! İlk kez evlerinin kapılarını açtı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.