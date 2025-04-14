Ediz Hun son sağlık durumundan bahsetti! Kanser tedavisi görüyordu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 8 ay önce ameliyat olan Ediz Hun, sağlığına kavuştu ve kanser yendiğini açıkladı.

Tatlı Meleğim, Güllü, Karateci Kız, Güllü Geliyor Güllü ve Sen Bir Meleksin gibi filmlerde rol alan 84 yaşındaki Ediz Hun, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Ediz Hun'un yaklaşık 8 ay önce ameliyat olduğu ortaya çıktı. İlk kez kanser tedavisi hakkında konuşan Ediz Hun, sevenlerini mutlu etti.

EDİZ HUN SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Kolonoskopi yaptırdığını ve bağırsaklarında kanser hücresi tespit edildiğini açıklayan Ediz Hun, son sağlık durumunu paylaştı. Konferansta konuşan usta oyuncu “21 hücrede beş tane kanser hücresi çıktı. Çok şükür hepsi gitti.” dedi.

Kemoterapi tedavisiyle sağlığına kavuşan Yeşilçam usta oyuncusu Ediz Hun, "Kendime fazla güvenmekten oldu. Ameliyat oldum şimdi iyiyim. Bir problem yok. Tabii Allah bilir. Beni kimseye muhtaç etmesin. Adam gibi yaşayalım gidelim." ifadelerini kullandı.

Ediz Hun, sağlıklı yaşam tavsiyeleri de verdi. B vitamini aldığını ve balık yağı tükettiğini belirten oyuncu, sporu ihmal etmediğini söyleyerek, "Evde kürek var, iyiyim yani. Kilo almamaya çalışıyorum. Dikkat edeceksiniz, kalbi yormayacaksınız. Her kilo, kalbi yoruyor çünkü." dedi.