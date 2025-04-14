Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in muhteşem evi! İlk kez evlerinin kapılarını açtı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti 2016 yılında evlendi ve oğulları Kurt Efe'yi 2022 yılında kucaklarına aldı. İlk kez evlerinde çekim yapan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'e "Ne kadar zevkliler" yorumları yağdı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bu mutlu evliliğinden 2022 yılında Kurt Efe dünyaya geldi. Ünlü çiftin oğulları Kurt Efe'yle birlikte oturdukları ev tasarımıyla adeta büyüledi.

KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER'İN MUHTEŞEM EVİ

Bir süredir eşi ve oğluyla beraber İngiltere'ye taşınan Kıvanç Tatlıtuğ, yemek kursu biter bitmez Türkiye'ye döndü. Türkiye'deki doğa içindeki evini tekrar dizayn eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti yeni dekorlarıyla beğeni topladı.

Stil danışmanı Başak Dizer'in farklı ve güzel tarzı da evine yansıdı. Adeta moda dergisinden çıkan evde sadelik ve şıklık bir arada kullanıldı.

Kahve ve beyaz tonlarının hakim olduğu evde, modern aksesuarlar kullanıldı. Evin dekorasyonunda pop-art ve doğadan ilham alan eğlenceli, renkli ve dikkat çekici parçalar kullanılmış.