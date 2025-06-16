Ekin Uzunlar ilk kez Volkan Konak hakkında konuştu!

Ekin Uzunlar, hayatını kaybeden meslektaşı Volkan Konak hakkında ilk kez konuştu. Konak ile ağabey - kardeş ilişkilerinin olduğunu söyleyen Uzunlar; "Biz toplanıp, şarkılar söyler, birlikte ağlardık" ifadelerini kullandı

Duy Sesimi, Göze Geldik, Simsiyah, Hüznün Gemileri, Son Bir Kez gibi şarkıların sahibi Ekin Uzunlar, yeni şarkı heyecanını sevenleriyle paylaştı. Uzunlar, "Tam bir yaz şarkısı oldu, tam bir Ekin Uzunlar şarkısı diyebilirim" derken, Volkan Konak ile ilgili sözleri de duygulandırdı.

EKİN UZUNLAR, VOLKAN KONAK'I ANLATTI

Konak'ın müzikal olarak açtığı yoldan ilerlediğini söyleyen Uzunlar, "Volkan Konak'ı her sahnemizde şarkılarıyla anıyoruz. Volkan ağabey benimle, şarkılarıyla yaşıyor. Biz toplanıp kemençe çalıp, şarkılar söyler, birlikte ağlardık. Biz Volkan Konak'ı türkülerle yaşatacağız. Sonra da öteki dünyada ağabeyimle buluşacağım" dedi.

EKİN UZUNLAR KİMDİR?

21 Ağustos 1991 doğumlu Ekin Uzunlar, Trabzon Çaykaralıdır. "Hüznün Gemileri", "Son Bir Kez", "Geliyorum Yar" ve "Yokluğunun Kefeni" gibi pek çok şarkısıyla tanınan Karadeniz müziği sanatçısı Ekin Uzunlar, 'Aldılar Hevesimi' adlı yeni şarkısını yayımladı.