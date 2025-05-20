Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Elçin Sangu ile gazeteci tartışmasında karar çıktı!

Ünlü oyuncu Elçin Sangu ve gazeteci Birsen Altuntaş'ın arasında çıkan tartışma mahkemeye taşınmıştı. Birsen Altuntaş karrı sosyal medya hesabından duyurdu ve "Hak ettiği cevabı bizzat yargıdan aldı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elçin Sangu ile gazeteci tartışmasında karar çıktı!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 11:30

Ünlü oyuncu Elçin Sangu ve gazeteci Birsen Altuntaş arasında çıkan tartışmada savcılık, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Altuntaş, kararı ‘Hak ettiği cevabı bizzat yargıdan aldı’ diyerek duyurdu.

ELÇİN SANG İLE BİRSEN ALTUNTAŞ KAVGASINDA KARAR ÇIKTI

Ünlü menajer Ayşe Barım’ın tutuklanmasının ardından ünlü oyuncu Elçin Sangu ve gazeteci Birsen Altuntaş arasında tartışma çıkmıştı. Sangu’nun ‘Magazinden bize ne? Ekmekle oynamak, masaları karıştırmak bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır’ açıklamasıyla gündem olmuştu. Magazin haberleriyle tanınan gazeteci Birsen Atuntaş ise, ‘Oyuncuların sektörü kurtarmaya soyunması, şu gereksiz rol çalma çabası çok manasız değil mi?’ sözleriyle Elçin Sangu'ya cevap vermişti.

Elçin Sangu ile gazeteci tartışmasında karar çıktı!

Bu tartışma sonrasında ünlü oyuncu Elçin Sangu, savcılığa giderek şikayetçi olmuştu. Savcılık kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Birsen Altuntaş, savcılık kararını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gazetecilik görevini yapan birini susturmak için dava açmak, yargıya başvurmak artık alışıldık bir refleks haline geldi. Elçin Sangu adlı şahıs da bu yöntemi tercih etti ama yine hak ettiği cevabı bizzat yargıdan aldı. Davaları çoğaltmak kolay ama gerçeği değiştirmek zor." dedi.

Elçin Sangu ile gazeteci tartışmasında karar çıktı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbrahim Tatlıses yeni bir rekor kırdı! Avrupa onu konuşuyor

Sıkça Sorulan Sorular

ELÇİN SANGU'NUN AİLESİ NERELİ?
13 Ağustos 1985 İzmir doğumlu Elçin Sangu, Çerkes asıllı Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu. En çok, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar yayımlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta "Defne" rolüyle tanınmaktadır.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.