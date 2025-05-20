Elçin Sangu ile gazeteci tartışmasında karar çıktı!

Ünlü oyuncu Elçin Sangu ve gazeteci Birsen Altuntaş'ın arasında çıkan tartışma mahkemeye taşınmıştı. Birsen Altuntaş karrı sosyal medya hesabından duyurdu ve "Hak ettiği cevabı bizzat yargıdan aldı" dedi.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu ve gazeteci Birsen Altuntaş arasında çıkan tartışmada savcılık, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Altuntaş, kararı ‘Hak ettiği cevabı bizzat yargıdan aldı’ diyerek duyurdu.

ELÇİN SANG İLE BİRSEN ALTUNTAŞ KAVGASINDA KARAR ÇIKTI

Ünlü menajer Ayşe Barım’ın tutuklanmasının ardından ünlü oyuncu Elçin Sangu ve gazeteci Birsen Altuntaş arasında tartışma çıkmıştı. Sangu’nun ‘Magazinden bize ne? Ekmekle oynamak, masaları karıştırmak bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır’ açıklamasıyla gündem olmuştu. Magazin haberleriyle tanınan gazeteci Birsen Atuntaş ise, ‘Oyuncuların sektörü kurtarmaya soyunması, şu gereksiz rol çalma çabası çok manasız değil mi?’ sözleriyle Elçin Sangu'ya cevap vermişti.

Bu tartışma sonrasında ünlü oyuncu Elçin Sangu, savcılığa giderek şikayetçi olmuştu. Savcılık kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Birsen Altuntaş, savcılık kararını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gazetecilik görevini yapan birini susturmak için dava açmak, yargıya başvurmak artık alışıldık bir refleks haline geldi. Elçin Sangu adlı şahıs da bu yöntemi tercih etti ama yine hak ettiği cevabı bizzat yargıdan aldı. Davaları çoğaltmak kolay ama gerçeği değiştirmek zor." dedi.