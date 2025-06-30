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 | Dilek Ulusan

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken fenomenden şikayetçi oldu! Can güvenliğimiz tehlikede

Oyuncu Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken, fenomen Ceren Yılmaz'dan şikayetçi oldu. Sangu ile sevgilisi, can güvenliklerinin büyük tehlikede olduğunu iddia etti.

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Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken fenomenden şikayetçi oldu! Can güvenliğimiz tehlikede
KAYNAK:
Odatv
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 16:40

Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya üzerinden kendilerine tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar atarak dolandırıcılıkla suçlayan ve iftiralarda bulunan fenomen Ceren Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ELÇİN SANGU: CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Ceren Yılmaz’ın ısrarlı takip, tehdit ve iftiraları nedeniyle Elçin Sangu ile Yunus Özdiken’in huzur ve sükununun bozulduğunun anlatıldığı suç duyurusu dilekçesindeki detaylarda; “Müvekkillere hakaret, tehdit ve iftiralarda bulunmaktadır. Müvekkillerin sanatçı kimliği, saygınlığı ve itibarını eksiltecek eylemleriyle, kimliklerini kullanarak iftira malzemesi olarak kullanmaktadır. Müvekkiller ve ailelerinin bu tehditler sebebiyle can güvenlikleri tehlikededir.” ifadeleri yer aldı. Ceren Yılmaz hakkında, “ısrarlı takip”, “huzur ve sükunu bozma”, “tehdit” ve “hakaret’” suçlarından dava açılması talep edildi.

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken fenomenden şikayetçi oldu! Can güvenliğimiz tehlikede

Fenomen Ceren Yılmaz, oyuncu Elçin Sangu’nun sevgilisi Yunus Özdiken’in ajansı tarafından kendi çektiği seyahat görüntülerinin ödeme yapılmadan kullanıldığını iddia etmişti. Yılmaz, orijinal verileri silip kendisini mağdur ettiklerini de iddia etti.

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken fenomenden şikayetçi oldu! Can güvenliğimiz tehlikede
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ETİKETLER
#dolandırıcı
#hakaret
#tehdit
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#Yunus Özdiken
#Ceren Yılmaz
#Magazin
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