Elif Ece Uzun’dan şaşırtan itiraf: 8 ay önce aldığı teşhisi ilk kez açıkladı!

Yaşadığı deneyimi ilk kez kamuoyuyla paylaşan ünlü manken, özellikle benzer süreçlerden geçen kişilere seslendi. Bipolar bozukluk teşhisinin korkulacak bir durum olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Uzun, "Bipolar olanlar korkmasın, düzenli ilaç kullanımıyla hayatınıza rahatça devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

ELİF ECE UZUN’DAN BİPOLAR BOZUKLUK AÇIKLAMASI

Gökhan Gökduman'ın Günaydın'da yer alan haberine göre Elif Ece Uzun, yaklaşık 8 ay önce aldığı teşhisin ardından tedavi sürecini kontrollü bir şekilde sürdürüyor.

Ünlü mankenin açıklamaları, bipolar bozukluk konusunda farkındalığın önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzun, yaptığı açıklamayla benzer teşhis alan kişilere de moral vermeyi amaçlayan bir mesaj paylaştı.

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk, kişinin duygu durumunda, enerji seviyesinde ve günlük yaşamını sürdürme becerisinde belirgin değişikliklere yol açabilen kronik bir ruh sağlığı durumudur. Geçmişte manik-depresif bozukluk olarak da adlandırılan bu rahatsızlık, farklı duygu durum dönemleriyle kendini gösterebilir.

Hastalığın mani veya hipomani olarak adlandırılan dönemlerinde kişi kendisini normalden daha enerjik, hareketli ve coşkulu hissedebilir. Depresif dönemlerde ise yoğun üzüntü, umutsuzluk, isteksizlik ve enerji kaybı görülebilir.

TEDAVİYLE KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR

Bipolar bozukluğun ortaya çıkmasında genetik yatkınlık ve çevresel etkenler rol oynayabiliyor. Hastalığın yönetiminde uzman hekim tarafından planlanan ilaç tedavisi ve psikoterapi önemli bir yer tutuyor.

Düzenli takip, tedaviye uyum ve kişinin ihtiyaçlarına uygun destekle bipolar bozukluğu olan bireyler günlük yaşamlarını sürdürebiliyor. Elif Ece Uzun'un açıklaması da ruh sağlığı konusunda farkındalığın ve doğru bilgilendirmenin önemini yeniden gündeme getirdi.

