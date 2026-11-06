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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:53

Elif Ece Uzun’dan şaşırtan itiraf: 8 ay önce aldığı teşhisi ilk kez açıkladı!

Manken Elif Ece Uzun, yaklaşık 8 ay önce bipolar bozukluk teşhisi aldığını açıklayarak sağlık durumuyla ilgili bugüne kadar bilinmeyenleri paylaştı. Teşhisin ardından geçirdiği sürece ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Uzun, tedavisini uzman kontrolünde sürdürdüğünü ve hayatına kontrollü şekilde devam ettiğini belirtti.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Elif Ece Uzun’dan şaşırtan itiraf: 8 ay önce aldığı teşhisi ilk kez açıkladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:53

Yaşadığı deneyimi ilk kez kamuoyuyla paylaşan ünlü manken, özellikle benzer süreçlerden geçen kişilere seslendi. Bipolar bozukluk teşhisinin korkulacak bir durum olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Uzun, "Bipolar olanlar korkmasın, düzenli ilaç kullanımıyla hayatınıza rahatça devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

ELİF ECE UZUN’DAN BİPOLAR BOZUKLUK AÇIKLAMASI

Gökhan Gökduman'ın Günaydın'da yer alan haberine göre Elif Ece Uzun, yaklaşık 8 ay önce aldığı teşhisin ardından tedavi sürecini kontrollü bir şekilde sürdürüyor.

Elif Ece Uzun’dan şaşırtan itiraf: 8 ay önce aldığı teşhisi ilk kez açıkladı!

Ünlü mankenin açıklamaları, bipolar bozukluk konusunda farkındalığın önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzun, yaptığı açıklamayla benzer teşhis alan kişilere de moral vermeyi amaçlayan bir mesaj paylaştı.

Elif Ece Uzun’dan şaşırtan itiraf: 8 ay önce aldığı teşhisi ilk kez açıkladı!

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk, kişinin duygu durumunda, enerji seviyesinde ve günlük yaşamını sürdürme becerisinde belirgin değişikliklere yol açabilen kronik bir ruh sağlığı durumudur. Geçmişte manik-depresif bozukluk olarak da adlandırılan bu rahatsızlık, farklı duygu durum dönemleriyle kendini gösterebilir.

Elif Ece Uzun’dan şaşırtan itiraf: 8 ay önce aldığı teşhisi ilk kez açıkladı!

Hastalığın mani veya hipomani olarak adlandırılan dönemlerinde kişi kendisini normalden daha enerjik, hareketli ve coşkulu hissedebilir. Depresif dönemlerde ise yoğun üzüntü, umutsuzluk, isteksizlik ve enerji kaybı görülebilir.

Elif Ece Uzun’dan şaşırtan itiraf: 8 ay önce aldığı teşhisi ilk kez açıkladı!

TEDAVİYLE KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR

Bipolar bozukluğun ortaya çıkmasında genetik yatkınlık ve çevresel etkenler rol oynayabiliyor. Hastalığın yönetiminde uzman hekim tarafından planlanan ilaç tedavisi ve psikoterapi önemli bir yer tutuyor.

Elif Ece Uzun’dan şaşırtan itiraf: 8 ay önce aldığı teşhisi ilk kez açıkladı!

Düzenli takip, tedaviye uyum ve kişinin ihtiyaçlarına uygun destekle bipolar bozukluğu olan bireyler günlük yaşamlarını sürdürebiliyor. Elif Ece Uzun'un açıklaması da ruh sağlığı konusunda farkındalığın ve doğru bilgilendirmenin önemini yeniden gündeme getirdi.
 

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ETİKETLER
#bipolar bozukluk
#Günaydın
#Elif Ece Uzun
#Manik Depresif Bozukluk
#Gökhan Gökduman
#Magazin
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