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 | Dilek Ulusan

Elif Engin ve eşi Ahmet Emin Ahlatcı'nın ilk tercihi bakın neresi oldu

Oğulcan Engin'in kız kardeşi olan Elif Engin Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından olan Ahmet Emin Ahlatçı ile evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğün günlerce konuşulurken, çiftin balayı için tercih ettikleri ülkede belli oldu.

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Elif Engin ve eşi Ahmet Emin Ahlatcı'nın ilk tercihi bakın neresi oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 17:28

Çorum'da nikah masasına oturan Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı'nın düğünü magazin gündemine oturdu. 22 Haziran'da gerçekleşen düğüne 5 bin kişi katılırken, ünlü isimlerin katılım sayısı da dikkat çekti.

ELİF ENGİN İLE AHMET EMİN AHLATCI'NIN BALAYI TERCİHİ BELLİ OLDU

Çiçeği burnunda çift Elif Engin ve eşi Ahmet Emin Ahlatcı balayı için İtalya'nın Sardinya Adası'nı tercih etti. Elif Engin Ahlatcı, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle beğeni yağmuruna tutuldu.

Elif Engin ve eşi Ahmet Emin Ahlatcı'nın ilk tercihi bakın neresi oldu

DÜĞÜNE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yıldırım Demirören, Acun Ilıcalı ve Osman Gökçek gibi birbirinden önemli isimler de törende şahitlik yaptı.

Elif Engin ve eşi Ahmet Emin Ahlatcı'nın ilk tercihi bakın neresi oldu

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ETİKETLER
#düğün
#çorum
#Ünlüler
#Elif Engin
#Ahmet Emin Ahlatcı
#Balayı
#Sardinya
#Magazin
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