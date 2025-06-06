Elvin Levinler'i sinirlendiren soru: Bunlar hassas konular

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Levinler, "Çocuk düşünmüyor musunuz?" sorusuna sitem ederek, "Bunlar çok hassas konular" dedi.

Kavak Yelleri, Alemin Kıralı, Salih Kuşu ve İnadına Aşk gibi yapımlarda rol alan Elvin Levinler, 2016'da evlendiği eşi Bülent Kocamanoğlu ile çıktığı tatilden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından gelen soruları cevaplayan Levinler, çocuk sorusuna ise sitem etti.

ELVİNLEVİNLER ÇOCUK SORULARINA SİNİRLENDİ

Bir takipçisinin, "Çocuk düşünmüyor musunuz, neşe katabilir?" sorusuna cevap veren Levinler, sitem ederek, "Kötü niyetle sormadığınızı biliyorum ama çok şükür, hayatımızda eksikliğini en az duyduğumuz şey neşe. Ayrıca bunlar çok hassas konular. O yüzden aklımıza geldiği gibi sormayalım." dedi.

Elvin Levinler, bu tarz soruların artık rutin haline geldiğini belirterek; "Yaptığım her soru - cevap etkinliğinin fiks sorusu bu oldu. Bu yüzden şu kutucuğu koymaz oldum." diyerek rahatsızlığını dile getirdi.