Makyaj ürünlerini yiyen fenomen hayatını kaybetti

Tayvanlı 24 yaşındaki içerik üreticisi Guava Shuishui, kozmetik ürünlerini yediği videolarla ün kazanmıştı. Ancak bu dikkat çekici içerikler yüzünden genç fenomen Guava Shuishui, hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından kozmetik ürünleri yediği anlarn videosunu paylaşan 24 yaşındaki fenomen Guava Shuishui, hayatını kaybetti. genç fenomen yediği kimyasal maddeler sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

FENOMENİN PAYLAŞTIĞI VİDEOLAR SONU OLDU

Tayvan'da, "Guava Beauty" ismiyle tanınan 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Guava Shuishui, güzellik ürünlerini tatmasıyla dikkat çekti. Shuishui, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşsa da uzaman isimleri dinlemedi ve kozmetik ürünlerini yemeye devam etti. Guava Shuishui, muhtemelen kozmetik ürünlerin içindeki kimyasallardan zehirlenerek hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Shuishui'nin"ani bir hastalık" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İçerik üreticilerinin ilgi çekmek uğruna sağlığı riske atmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür videolardan etkilenebileceğine dikkat çekiyor. "Sosyal medya trendleri masum görünse de, ciddi sağlık tehditleri barındırabilir," uyarısı yapılıyor.