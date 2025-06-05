Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı! Tek bir besini keserek 30 kilo verdi

Sık sık verdiği kilolarla gündem olan Ata Demirer, son paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor. 30 kilo verdiğini açıklayan Demirer, "Başka bir sırrım yok" diyerek zayıflama sırlarından bahsetti.

ATA DEMİRER'DEN ZAYIFLAMA SIRLARI

Son olarak tatil için gittiği Yunanistan'dan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demirer, verdiği kilolarla dikkat çekti. Katıldığı programda fit halini öven ünlü isim de zayıflama süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ata Demirer, geçmişte birçok diyetisyenle çalıştığını ancak kilo verme sürecinin zor olduğunu belirterek son dönemde uyguladığı zayıflama sırlarını paylaştı. Ünlü komedyen, yürüyüş yaparak ve öğle ile akşam yemeklerinde ekmek yemeyerek kilo verdiğini vurgulayarak, "Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok" dedi.