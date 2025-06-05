Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı! Tek bir besini keserek 30 kilo verdi

Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Katıldığı programda zayıflama sırlarından bahseden Ata Demirer, "Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı! Tek bir besini keserek 30 kilo verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 16:02

Sık sık verdiği kilolarla gündem olan Ata Demirer, son paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor. 30 kilo verdiğini açıklayan Demirer, "Başka bir sırrım yok" diyerek zayıflama sırlarından bahsetti.

ATA DEMİRER'DEN ZAYIFLAMA SIRLARI

Son olarak tatil için gittiği Yunanistan'dan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demirer, verdiği kilolarla dikkat çekti. Katıldığı programda fit halini öven ünlü isim de zayıflama süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı! Tek bir besini keserek 30 kilo verdi

Ata Demirer, geçmişte birçok diyetisyenle çalıştığını ancak kilo verme sürecinin zor olduğunu belirterek son dönemde uyguladığı zayıflama sırlarını paylaştı. Ünlü komedyen, yürüyüş yaparak ve öğle ile akşam yemeklerinde ekmek yemeyerek kilo verdiğini vurgulayarak, "Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok" dedi.

Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı! Tek bir besini keserek 30 kilo verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Serkan Çayoğlu itiraflarını sıraladı! Eşi Özge Gürel ile ilgili sözlerine yorum yağdı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.