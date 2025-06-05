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 | Dilek Ulusan

Serkan Çayoğlu itiraflarını sıraladı! Eşi Özge Gürel ile ilgili sözlerine yorum yağdı

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde rol alan Serkan Çayoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programda itiraflarda bulundu. Özge Gürel ile evli olan Serkan Çayoğlu, "Özge'yi kıskanmam. O da beni kıskanmaz" dedi.

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Serkan Çayoğlu itiraflarını sıraladı! Eşi Özge Gürel ile ilgili sözlerine yorum yağdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 17:24

Kuzey Güney, Börü, Kader Bağları ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dizilerde rol alan Serkan Çayoğlu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisindeki performansıyla beğeni topluyor. 2022 yılında kendisi gibi oyuncu Özge Gürel ile evlenen Serkan Çayoğlu, açıklamalarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

SERKAN ÇAYOĞLU'NDAN ÖZGE GÜREL İTİRAFI

Özge Gürel ile evliliği beğeni toplayan Serkan Çayoğlu, "Özge'yi kıskanmam. O da beni kıskanmaz. İlişkimizin içinde kıskançlık yok. Dozunda kıskançlıkda sorun yok ama, kıskançlıktan hoşlanan biri değilim. Sevenler var... Herkesin kendine ait bir zamanı olmalı, kendiyle kalabilmeli, arkadaşıyla çıkabilmeli... Yalnız kalmayı seven biriyim, takayım kulaklığı bir şey dinlerim, bazen sadece düşünmek için zaman harcarım, bahçede ya da terasta otururum. O bana terapi gibi gelir. Koşmayı çok severim, kulaklığımı takar koşarım. Yürümek sıkar beni... " diyerek ilişkilerinden bahsetti.

Serkan Çayoğlu itiraflarını sıraladı! Eşi Özge Gürel ile ilgili sözlerine yorum yağdı

Baba olmayı istediğini belirten 38 yaşındaki Serkan Çayoğlu, "Doğru zaman geldiğinde kararımızı vermiş olacağız. Baba olmak istiyorum. Çocuk beni düşündüğüm zaman heyecanlandıran bir şey. Eskiden mükemmeliyetçiydim. Artık hiçbir şey mükemmel değil, mükemmel diye bir şey yok, sınırı bilmek lazım. Çok şişman bir çocuktum. Özgüvensizdim. Şişmanlığın verdiği bir özgüvensizlik vardı." diyerek itiraflarını sıraladı.

Serkan Çayoğlu itiraflarını sıraladı! Eşi Özge Gürel ile ilgili sözlerine yorum yağdı
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