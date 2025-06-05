Turgut Tunçalp baba oluyor! Bebeğinin adını açıkladı

Sahipsizler dizisinin Haşmet'i Turgut Tunçalp, Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Turgut Tunçalp oldu. Baba olmayı çok istediğini belirten Turgut Tunçalp mutlu haberi paylaştı.

Vatanım Sensin, Çukur, Kaçak, Merhamet, Adanalı gibi dizilerde rol alan Turgut Tunçalp, 2019 yılında İlay Atmaca ile evlendi. Merhamet dizisiyle tanınan Turgut Tunçalp, baba olacağını açıkladı.

TURGUT TUNÇALP BABA OLUYOR

Katıldığı programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Turgut Tunçalp, "Senelerce eşimle çocuk için uğraş verdikten sonra çocuk yapmaktan vazgeçtik. ve bir anda çocuğumuz oldu şu an yedi aylık hamile. Mucize gibi. Cinsiyeti erkek adını Pamir koyacağız." dedi.

Haylaz bir çocuk olduğunu belirten Turgut Tunçalp, "Perdeleri tutuşturup evi yakmışlığım var. Evden kaçıyormuşum ailem 4 – 5 saat sonra caddesinin karşında buluyorlarmış" diyerek çocukken yaptığı yaramazlıklardan bahsetti.