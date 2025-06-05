Hikmet Tuğsuz Survivor'dan neden ayrıldığını açıkladı!

Survivor yarışmasından ani bir kararla ayrılan Hikmet Tuğsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce denetimli serbestlikten yararlanmış olmamdan ötürü yeni bir dosya oluşturuldu ve hakkımda yakalama kararı çıkarıldı" denildi.

Survivor yarışmasında yarışan Hikmet Tuğsuz, ani bir kararla yarışmadan çekildi. Murat Ceylan yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda, özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek" dedi. Hikmet Tuğsuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Herhangi bir şekilde dolandırıcılıktan ceza alma gibi bir durumum kesinlikle yoktur. Aksini ispat eden olursa, 10 milyon Türk Lirasını kimsesiz çocuklara bağışlayacağım.” dedi.

HİKMET TUĞSUZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hikmet Tuğsuz, “Gerçek şu ki, 20.07.2023 tarihinde şahsıma yönelik ağır küfür, hakaret ve tehditlerin yanı sıra; Türk bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, Türk polisine ve adalet sistemine edilen hakaretler sonrası B.A. isimli şahıs tarafından kameraların kurulduğu bir ortamda, zorla fiziksel tepki vermem sağlanarak bir olay organize edildi. Bu olayın ardından açılan mahkeme süreci nedeniyle, daha önce denetimli serbestlikten yararlanmış olmamdan ötürü yeni bir dosya oluşturuldu ve hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Kardeşim İbrahim Tuğsuz da yetkililerle irtibata geçerek bana bu durumu iletti.”

Sunucu Murat Ceylan, Hikmet’in ayrılığıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda, özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Vedalaşmaya da gelemeyecek. Son dönemece girmişti, ancak bu sebepten dolayı biz de bu kararı kabul etmek zorunda kaldık.” ifadelerini kullanmıştı.