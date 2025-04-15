Emily Ratajkowski, Katy Perry'nin uzay yolculuğunu eleştirdi: Tiksindim

Aralarında ABD'li şarkıcı Katy Perry, Jeff Bezos'un gazeteci nişanlısı Lauren Sanchez ve TV sunucusu Gayle King'in de aralarında olduğu 6 kadın uzay yolculuğu yaptı. Ünlü model, dün sabah henüz uzay yolcuğu başlamadan önce TikTok'a yüklediği videoda uzay yolculuğu yapanlara ateş püksürdü.

EMILY RATAJKOWSKI: TİKSİNDİM

Emily Ratajkowski, tamamı kadınlardan oluşan kişilerin Blue Origin uzay uçuşunu desteklemediğini açıkladı. Aralarında pop yıldızı Katy Perry, Jeff Bezos'un gazeteci nişanlısı Lauren Sanchez ve TV sunucusu Gayle King'in de olduğu 6 kadının uzay yolculuğu için paylaşım yaptı. Ünlü model, dün sabah henüz uzay yolcuğu başlamadan önce TikTok'a yüklediği videoda; "Bu sabahki uzay görevi mi? Bu kıyamet günü. Bu parodinin ötesinde" ifadesini kullandı.

"Dünya Ana'yı önemsediğinizi ve bunun Dünya Ana ile ilgili olduğunu söylüyorsunuz. Gezegeni tek başına yok eden bir şirket tarafından inşa edilmiş bir uzay gemisine biniyorsunuz" diyen Emily Ratajkowski; "Dünyanın durumuna bakın ve bu kadınları uzaya göndermek için ne kadar kaynak harcandığını düşünün. Ne için? Oradaki pazarlama neydi?" diye sordu. Ünlü model, konuşmasını; "Tiksindim... Kelimenin tam anlamıyla tiksindim" dedi.