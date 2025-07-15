Emrah yatırımlarına yenisini ekledi! Sahip olduğu daire sayısını duyan şaştı kaldı

Küçük Emrah lakabıyla tanınan şarkıcı Emrah yine servetiyle gündem oldu. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Emrah, geçtiğimiz günlerde yeni yatırımıyla gündeme gelmesinin ardından serveti tekrar

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, Elyesa ve Eleysa'yı kucağına aldı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten Emrah, sık sık yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Yatırımlarına yenisini ekleyen Emrah, servetine servet kattı.

EMRAH GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI

Oynadığı filmler ve şarkılarıyla yıllarca başarısından söz ettiren Emrah, geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıktı. Servetine servet ekleyen Emrah'ın mal varlığı tekrar gündem oldu.

Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.

Ünlü şarkıcının 300 daireyi satıp, daha büyük projelere yöneldiği bilgisi de basına yansıdı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında, Emrah'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı.