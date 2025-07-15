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 | Dilek Ulusan

Emrah yatırımlarına yenisini ekledi! Sahip olduğu daire sayısını duyan şaştı kaldı

Küçük Emrah lakabıyla tanınan şarkıcı Emrah yine servetiyle gündem oldu. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Emrah, geçtiğimiz günlerde yeni yatırımıyla gündeme gelmesinin ardından serveti tekrar

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Emrah yatırımlarına yenisini ekledi! Sahip olduğu daire sayısını duyan şaştı kaldı
KAYNAK:
Akşam
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 15:27

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan , Elyesa ve Eleysa'yı kucağına aldı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten Emrah, sık sık yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Yatırımlarına yenisini ekleyen Emrah, servetine servet kattı.

EMRAH GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI

Oynadığı filmler ve şarkılarıyla yıllarca başarısından söz ettiren Emrah, geçtiğimiz günlerde 'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıktı. Servetine servet ekleyen Emrah'ın mal varlığı tekrar gündem oldu.

Emrah yatırımlarına yenisini ekledi! Sahip olduğu daire sayısını duyan şaştı kaldı

Emrah'ın ve 'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

Emrah yatırımlarına yenisini ekledi! Sahip olduğu daire sayısını duyan şaştı kaldı

Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.

Emrah yatırımlarına yenisini ekledi! Sahip olduğu daire sayısını duyan şaştı kaldı

Ünlü şarkıcının 300 daireyi satıp, daha büyük projelere yöneldiği bilgisi de basına yansıdı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında, Emrah'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı.

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