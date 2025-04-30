Emre Altuğ, sözünü tuttu! Mert Ramazan Demir'in yemin töreninden ilk kare geldi

Yalı Çapkını dizisinde baba ile oğlunu oynayan Emre Altuğ ve Mert Ramazan Demir'in dostluğu dizinin final olmasına rağmen devam ediyor. Askerde olan Mert Ramazan Demir'in yemin törenine gideceğini belirten Emre Altuğ sözünü tuttu.

Yalı Çapkını dizisinin final olmasının ardından Hatay'a askerlik görevini yapmaya giden Mert Ramazan Demir'in yemin töreni ise bugün gerçekleşecek. Yemin Törenine katılan Emre Altuğ, ise ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

EMRE ALTUĞ SÖZÜNÜ TUTTU

Yalı Çapkını dizisinde Orhan rolüyle Emre Altuğ, oğlu Ferit rolüyle de Mert Ramazan Demir yer aldı. Dizide baba ile oğlunu oynayan iki oyuncu, gerçek hayatta da dostluklarını devam ettirdi.

Emre Altuğ, oyuncu Mert Ramazan Demir'in askere gitmesi hakkında, "Mert'in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki. Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor, biz de yaptık, biliyoruz" dedi.

Sözünü tutan Emre Altuğ bugün soluğu Hatay'da aldı. Mert Ramazan Demir'in yemin töreninden ilk kare geldi.