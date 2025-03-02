En çok kazanan oyuncular belli oldu! Forbes Hollywood'un milyonerlerini açıkladı

İş dünyası dergisi Forbes en çok kazanan oyuncuların listesini açıkladı. 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson, 5 senedir listenin başında yer alıyor. İşte dünyanın en çok kazanan Hollywood milyonerleri…

Dünyanın en tanınan iş dünyası dergisi Forbes, 2024'ün en çok kazanan dünyaca ünlü oyuncularını açıkladı. 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson, Forbes'un 2024'ün en çok kazanan oyuncuları listesinde 5 senedir süren zirvesinde yer aldı. İşte Hollywood'un en çok kazanan 20 oyuncusu...

İŞTE EN ÇOK KAZANAN OYUNCULAR

20. Joaquin Phoenix (19 milyon dolar)

19. Scarlett Johansson (21 milyon dolar)

18. Jake Gyllenhaal (22 milyon dolar)

17. Denzel Washington (23 milyon dolar)

16. John Cena (23 milyon dolar)

15. Matt Damon (23 milyon dolar)

14. Mark Wahlberg (23 milyon dolar)

13. Jason Statham (24 milyon dolar)

12. Channing Tatum (24 milyon dolar)

11. Mariska Hargitay (25 milyon dolar)

10. Will Smith (26 milyon dolar)

9. Adam Sandler (26 milyon dolar)

8. Nicole Kidman (31 milyon dolar)

7. George Clooney (31 milyon dolar)

6. Brad Pitt (32 milyon dolar)

5. Hugh Jackman (50 milyon dolar)

4. Jerry Seinfeld (60 milyon dolar)

3. Kevin Hart (81 milyon dolar)

2. Ryan Reynolds (85 milyon dolar)

1. Dwayne Johnson (88 milyon dolar)

'The Rock', geçen yıl Amazon'da yayınlanan 'Red One'da rol almak için tahminen 50 milyon dolarla, internet üzerinden film tarihindeki en büyük ücreti alarak, en çok kazanan oyuncular listesinin başına geri döndü. Dwayne Johnson, ilk olarak 64,5 milyon dolarlık kazancıyla 2016'da Forbes'un en çok kazanan oyuncular sıralamasında liste başı olmuş, 2019, 2020 ve 2021'de zirvede yer almıştı.