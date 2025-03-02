Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Murat Makas

En çok kazanan oyuncular belli oldu! Forbes Hollywood'un milyonerlerini açıkladı

İş dünyası dergisi Forbes en çok kazanan oyuncuların listesini açıkladı. 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson, 5 senedir listenin başında yer alıyor. İşte dünyanın en çok kazanan Hollywood milyonerleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En çok kazanan oyuncular belli oldu! Forbes Hollywood'un milyonerlerini açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 13:56

Dünyanın en tanınan iş dünyası dergisi Forbes, 2024'ün en çok kazanan dünyaca ünlü oyuncularını açıkladı. 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson, Forbes'un 2024'ün en çok kazanan oyuncuları listesinde 5 senedir süren zirvesinde yer aldı. İşte Hollywood'un en çok kazanan 20 oyuncusu...

İŞTE EN ÇOK KAZANAN OYUNCULAR

20. Joaquin Phoenix (19 milyon dolar)

19. Scarlett Johansson (21 milyon dolar)

18. Jake Gyllenhaal (22 milyon dolar)

17. Denzel Washington (23 milyon dolar)

16. John Cena (23 milyon dolar)

15. Matt Damon (23 milyon dolar)

14. Mark Wahlberg (23 milyon dolar)

13. Jason Statham (24 milyon dolar)

12. Channing Tatum (24 milyon dolar)

11. Mariska Hargitay (25 milyon dolar)

10. Will Smith (26 milyon dolar)

9. Adam Sandler (26 milyon dolar)

8. Nicole Kidman (31 milyon dolar)

7. George Clooney (31 milyon dolar)

6. Brad Pitt (32 milyon dolar)

5. Hugh Jackman (50 milyon dolar)

4. Jerry Seinfeld (60 milyon dolar)

3. Kevin Hart (81 milyon dolar)

2. Ryan Reynolds (85 milyon dolar)

1. Dwayne Johnson (88 milyon dolar)

'The Rock', geçen yıl Amazon'da yayınlanan 'Red One'da rol almak için tahminen 50 milyon dolarla, internet üzerinden film tarihindeki en büyük ücreti alarak, en çok kazanan oyuncular listesinin başına geri döndü. Dwayne Johnson, ilk olarak 64,5 milyon dolarlık kazancıyla 2016'da Forbes'un en çok kazanan oyuncular sıralamasında liste başı olmuş, 2019, 2020 ve 2021'de zirvede yer almıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Forbes, dünyanın en güçlü kadınları listesini açıkladı! İşte listedeki tek Türk
Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den iki şehir var

Sıkça Sorulan Sorular

Brad Pitt kaç Oscar aldı?
Pitt, altı adaylıktan bir ödül aldı.
Matt Damon ne mezunu?
Damon, Cambridge, Massachusetts'te büyüdü ve drama dersleri aldığı Cambridge Rindge ve Latin Okulu'na gitti . 18 yaşındayken, Mystic Pizza (1988) ve ayrıca Harvard Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördü.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.